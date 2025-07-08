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Виллы в Eretria Municipal Unit, Греция

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16 объектов найдено
Вилла в Eretria Municipality, Греция
Вилла
Eretria Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$265,020
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Вилла в Eretria Municipality, Греция
Вилла
Eretria Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$427,801
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Вилла в Eretria Municipality, Греция
Вилла
Eretria Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
$802,860
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TekceTekce
Вилла в Eretria Municipality, Греция
Вилла
Eretria Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных…
$187,529
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Вилла в Eretria Municipality, Греция
Вилла
Eretria Municipality, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из Пер…
$457,103
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Вилла 13 комнат в Eretria Municipality, Греция
Вилла 13 комнат
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 13
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гости…
$1,74 млн
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Вилла в Eretria Municipality, Греция
Вилла
Eretria Municipality, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 440 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гости…
$1,76 млн
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Вилла 8 комнат в Eretria Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 570 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 570 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
$1,63 млн
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Eretria Municipality, Греция
Вилла
Eretria Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 156 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
$178,153
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Вилла 3 комнаты в Eretria Municipality, Греция
Вилла 3 комнаты
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
$796,332
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Eretria Municipality, Греция
Вилла
Eretria Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/1
Продается 0-этажный коттедж площадью 98 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мор…
$194,048
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Вилла в Eretria Municipality, Греция
Вилла
Eretria Municipality, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 446 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 446 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
$1,08 млн
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Вилла в Eretria Municipality, Греция
Вилла
Eretria Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 550 м²
Этаж 1/1
Котедж расположен в районе Эретрия на острове Эвия. Состоит из пяти уровней. Первый уровень …
$1,27 млн
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Вилла в Eretria Municipality, Греция
Вилла
Eretria Municipality, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 570 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 570 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
$1,64 млн
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Вилла в Eretria Municipality, Греция
Вилла
Eretria Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных…
$187,529
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Вилла 8 комнат в Eretria Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 446 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 446 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
$1,07 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Eretria Municipal Unit, Греция

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