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Виллы в Distomo Arachova Antikyra Municipality, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Арахова, Греция
Вилла
Арахова, Греция
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 140 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
$531,319
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Distomo Arachova Antikyra Municipality, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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