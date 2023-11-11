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Виллы в Волос, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Волос, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Волос, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 300 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 спал…
€780,000
Вилла 4 спальни с furnishings в Волос, Греция
Вилла 4 спальни с furnishings
Волос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 260 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из одной …
€400,000

Параметры недвижимости в Волос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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