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Виллы в Волосе, Греция

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1 объект найдено
Вилла в Волос, Греция
Вилла
Волос, Греция
Количество спален 6
Площадь 300 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 300 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 спал…
$920,953
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Волосе, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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