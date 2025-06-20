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Виллы в Amfikleia Elateia Municipality, Греция

Municipal Unit of Tithorea
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5 объектов найдено
Вилла в Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Вилла
Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Этаж 1/1
Предлагаем на продажу чудесный деревянный коттедж, площадью в 420 кв.м в районе Парнас. Расп…
$3,47 млн
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Вилла в Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Вилла
Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 1/1
Предлагаем на продажу чудесный деревянный коттедж, площадью в 128 кв.м. в районе Парнас. Рас…
$635,276
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Вилла в Tithroni, Греция
Вилла
Tithroni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 72 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$182,498
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Вилла в Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Вилла
Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Арахове. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
$404,267
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Вилла в Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Вилла
Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Арахове. Коттедж состоит из 3 спальных комна…
$288,762
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