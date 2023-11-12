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Виллы в Zagora - Mouresi Municipality, Греция

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1 объект найдено
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Anilio, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Anilio, Греция
Комнаты 1
Площадь 383 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию великолепную виллу в живописном поселке на Востоке Пилиона. Эта з…
€630,000

Параметры недвижимости в Zagora - Mouresi Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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