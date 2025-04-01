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Виллы в Муниципалитет Каристос, Греция

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Мармарион, Греция
Вилла 5 комнат
Мармарион, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Эта великолепная вилла предлагает расслабленную жизнь на острове, всего в нескольких минутах…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Муниципалитет Каристос, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов