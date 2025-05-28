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Виллы в Municipal Unit of Avlis, Греция

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11 объектов найдено
Вилла в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла
Municipality of Chalkida, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$353,409
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Вилла в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла
Municipality of Chalkida, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 115 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной кухни, …
$216,605
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Вилла в Паралия Авлида, Греция
Вилла
Паралия Авлида, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 200 м²
Этаж 1/1
Предлагаем на продажу уникальный объект в городе Авлида.4-этажная вилла 1200 кв.м. с большим…
$1,37 млн
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Вилла в Вати, Греция
Вилла
Вати, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 422 м²
Этаж 1/1
Коттедж находится в стадии строительства. Состоит из трех этажей, два первых этажа по 192 кв…
$273,607
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Вилла 5 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 335 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
$870,040
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла
Municipality of Chalkida, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 335 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
$912,023
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Вилла в Калохори-Пантихи, Греция
Вилла
Калохори-Пантихи, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 3 спальных…
$478,812
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Вилла в Паралия Авлида, Греция
Вилла
Паралия Авлида, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 411 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 411 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$866,422
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Вилла 1 комната в Паралия Авлида, Греция
Вилла 1 комната
Паралия Авлида, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу уникальный объект в городе Авлида.4-этажная вилла 1200 кв.м. с большим…
$1,35 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Паралия Авлида, Греция
Вилла
Паралия Авлида, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 316 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 316 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гос…
$421,811
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Вилла в Калохори-Пантихи, Греция
Вилла
Калохори-Пантихи, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
$125,403
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Avlis, Греция

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