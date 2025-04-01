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Виллы в Municipal Unit of Tolofona, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 2 комнаты в Glyphada, Греция
Вилла 2 комнаты
Glyphada, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
1 037 / 5 000 Результаты перевода Перевод Этот умный дом, оснащенный технологией KN…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Муниципалитет Дорида, Греция
Вилла 4 комнаты
Муниципалитет Дорида, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
KEY FEATURE Prime Location: Chania, Crete Island is an emerging destination in the Med…
$298,046
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Вилла 5 комнат в Муниципалитет Дорида, Греция
Вилла 5 комнат
Муниципалитет Дорида, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
PROJECT INTRODUCTION Aegean Breeze II is a collection of beachfront apartments and villas…
$382,275
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Tolofona, Греция

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