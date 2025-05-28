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Виллы в Kymi Aliveri Anna Municipality, Греция

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9 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Аливерион, Греция
Вилла 5 комнат
Аливерион, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Fabulous Detached Villa with Private Swimming Pool in Aliveri, Evia Island, Greece Property …
Цена по запросу
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Вилла в Kymi Aliveri Anna Municipality, Греция
Вилла
Kymi Aliveri Anna Municipality, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостиной…
$2,05 млн
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Вилла в Маникия, Греция
Вилла
Маникия, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$456,011
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Вилла в Kymi Aliveri Anna Municipality, Греция
Вилла
Kymi Aliveri Anna Municipality, Греция
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 460 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 4 с…
$741,019
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Вилла в Паралия Кумис, Греция
Вилла
Паралия Кумис, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 204 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$1,82 млн
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Вилла 8 комнат в Kymi Aliveri Anna Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Kymi Aliveri Anna Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостиной…
$1,95 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла в Аливерион, Греция
Вилла
Аливерион, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 390 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
$598,515
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Вилла в Паралия Кумис, Греция
Вилла
Паралия Кумис, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Недвижимость состоит из двух квартир с множеством возможностей внутренней и внешней отделки.…
$353,409
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Вилла в Агиои Апостоли, Греция
Вилла
Агиои Апостоли, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$416,110
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Параметры недвижимости в Kymi Aliveri Anna Municipality, Греция

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