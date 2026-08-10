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Виллы в Municipality of Tanagra, Греция

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Municipal Unit of Inofyta
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4 объекта найдено
Вилла в Дилеси, Греция
Вилла
Дилеси, Греция
Количество спален 7
Площадь 460 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 460 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$814,689
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Вилла в Дилеси, Греция
Вилла
Дилеси, Греция
Площадь 1 000 м²
Продается вилла площадью 1000 кв.м в Аттике на стадии строительства. Из окон открывается в…
$826,496
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Grekodom Development
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Вилла в Дилеси, Греция
Вилла
Дилеси, Греция
Количество спален 3
Площадь 335 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 335 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Вилла в Дилеси, Греция
Вилла
Дилеси, Греция
Количество спален 2
Площадь 298 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 298 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной душево…
$560,837
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Tanagra, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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