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Виллы в Municipal unit of Argalasti, Греция

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7 объектов найдено
Вилла в South Pilio Municipality, Греция
Вилла
South Pilio Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Волосе-Пилио. Коттедж состоит из 2 спальных …
$345,359
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Вилла 7 комнат в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 7 комнат
South Pilio Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 4 спальны…
$639,391
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 11 комнат в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 11 комнат
South Pilio Municipality, Греция
Число комнат 11
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 7 спальны…
$921,716
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в South Pilio Municipality, Греция
Вилла
South Pilio Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 56 кв.м в Волосе-Пилио. Коттедж состоит из 2 спальных к…
$346,514
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Вилла в South Pilio Municipality, Греция
Вилла
South Pilio Municipality, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 7 спальны…
$924,038
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Вилла в South Pilio Municipality, Греция
Вилла
South Pilio Municipality, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 4 спальны…
$635,276
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Вилла в Аргаласти, Греция
Вилла
Аргаласти, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спаль…
$317,638
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Параметры недвижимости в Municipal unit of Argalasti, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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