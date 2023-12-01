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Виллы в Municipal Unit of Galaxidi, Греция

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1 объект найдено
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Agii Pantes, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Agii Pantes, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 595 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 595 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
€1,55 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Galaxidi, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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