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Виллы в Municipla unit of Milies, Греция

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6 объектов найдено
Вилла в Пинакатес, Греция
Вилла
Пинакатес, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спальны…
$968,736
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Вилла в Милиес, Греция
Вилла
Милиес, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из одно…
$376,098
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Вилла в Визица, Греция
Вилла
Визица, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Волосе-Пилио. Коттедж состоит из 2 спальных к…
$182,350
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Вилла в Визица, Греция
Вилла
Визица, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Этаж 1/1
Представляется Вашему вниманию роскошная вилла в деревушке Южного Пилиона, недалеко от г. Во…
$6,84 млн
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Вилла в Визица, Греция
Вилла
Визица, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Этаж 1/1
Продаются два здания на стадии строительства в районе Пелиона. Каждое здание состоит из трёх…
$364,701
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Вилла 5 комнат в Пинакатес, Греция
Вилла 5 комнат
Пинакатес, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спальны…
$887,182
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Municipla unit of Milies, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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