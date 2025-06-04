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Виллы в Dorida Municipality, Греция

Municipal Unit of Tolofona
4
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6 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Dorida Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Dorida Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
PROJECT INTRODUCTION Aegean Breeze II is a collection of beachfront apartments and villas…
$382,275
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Вилла в Dorida Municipality, Греция
Вилла
Dorida Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
$343,291
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Вилла 4 комнаты в Dorida Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Dorida Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
KEY FEATURE Prime Location: Chania, Crete Island is an emerging destination in the Med…
$298,046
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Вилла в Dorida Municipality, Греция
Вилла
Dorida Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
$97,266
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Вилла 2 комнаты в Glyphada, Греция
Вилла 2 комнаты
Glyphada, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
1 037 / 5 000 Результаты перевода Перевод Этот умный дом, оснащенный технологией KN…
Цена по запросу
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Вилла в Dorida Municipality, Греция
Вилла
Dorida Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
$194,532
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Параметры недвижимости в Dorida Municipality, Греция

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