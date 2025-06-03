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Виллы в Dirfyon Messapion Municipality, Греция

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5 объектов найдено
Вилла в Dirfyon Messapion Municipality, Греция
Вилла
Dirfyon Messapion Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 101 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных…
$342,009
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Вилла в Dirfyon Messapion Municipality, Греция
Вилла
Dirfyon Messapion Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из Пер…
$182,405
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Вилла в Politika, Греция
Вилла
Politika, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 184 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
$307,808
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Вилла в Dirfyon Messapion Municipality, Греция
Вилла
Dirfyon Messapion Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж -1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
$290,707
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Вилла в Dirfyon Messapion Municipality, Греция
Вилла
Dirfyon Messapion Municipality, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 4 спал…
$1,14 млн
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