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Виллы в Муниципалитет Истия-Айдипсос, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Илия, Греция
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Илия, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 3 спальн…
€2,15 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Эллиника, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Эллиника, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
€850,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в Муниципалитет Истия-Айдипсос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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