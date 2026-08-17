Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Chalkida
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Municipality of Chalkida, Греция

;
Вилла Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Вилла в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла
Municipality of Chalkida, Греция
Количество спален 4
Площадь 585 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 585 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
$1,89 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 4 комнаты в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 311 м²
Количество этажей 2
695 000 € Тип недвижимости: Вилла Спальни: 3 Общая площадь участка: 311 м² Жилая площадь…
$823,151
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Chalkida, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти