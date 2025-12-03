Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Восточная Аттика
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Поле для гольфа

Дома около гольф-клуба в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

Municipality of Saronikos
178
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
135
Kalyvia Thorikou Municipal Unit
99
Municipality of Marathonas
96
1 объект найдено
Вилла 13 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла 13 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 13
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 682 м²
Количество этажей 5
Предлагается на продажу роскошная 4-уровневая вилла в уникальном районе Панораме Вула, с нео…
$5,34 млн
