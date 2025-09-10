Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Греция
  3. периферийная единица Восточная Аттика
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

Municipality of Saronikos
192
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
118
Kalyvia Thorikou Municipal Unit
105
Municipality of Marathonas
101
Показать больше
3 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни в Municipality of Saronikos, Греция
Дуплекс 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Мезонет A – Частный бассейн | Вид на море | Современная жизнь на Афинской Ривьере Располо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Дом 7 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 339 м²
Отличный отдельно стоящий дом с подвалом и мансардой. 450 м. от моря. В районе Агиос Николао…
$366,362
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Municipality of Dionysos, Греция
Дом 5 комнат
Municipality of Dionysos, Греция
Число комнат 5
Площадь 410 м²
Detached house at a nice location of Dionysos. In excellent condition. With amphitheatric vi…
$533,842
Оставить заявку
