  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Восточная Аттика
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

Municipality of Saronikos
192
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
118
Kalyvia Thorikou Municipal Unit
105
Municipality of Marathonas
101
260 объектов найдено
Коттедж 7 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$468,176
Коттедж 4 комнаты в Като-Сулион, Греция
Коттедж 4 комнаты
Като-Сулион, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 93 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
$433,063
Коттедж 10 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 505 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 505 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$702,264
Коттедж 5 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 213 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$1,58 млн
Коттедж 7 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 483 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажный коттедж площадью 483 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 кладовых…
$1,87 млн
Коттедж 8 комнат в Agia Triada, Греция
Коттедж 8 комнат
Agia Triada, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Отдельный дом расположен в Ипократиос Политиа за горой Парнита Поскольку есть частная дор…
$1,05 млн
Коттедж 1 комната в Municipality of Spata Artemida, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 1
Площадь 225 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Аттике. Коттедж имеет угловое расположение…
$526,698
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$304,315
Вилла 1 комната в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 1
Площадь 680 м²
Продается вилла площадью 680 кв.м в Аттике. Вилла имеет угловое расположение. Из окон откр…
$1,76 млн
Вилла 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 210 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,54 млн
Вилла 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
$2,11 млн
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Kropia, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Kropia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 400 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$1,81 млн
Вилла 5 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
$1,11 млн
Коттедж 7 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажный коттедж площадью 370 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
$1,11 млн
Коттедж 6 комнат в Municipality of Kropia, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Kropia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 445 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 445 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$1,17 млн
Коттедж 8 комнат в Municipality of Lavreotiki, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$819,309
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Dionysos, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Dionysos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$409,654
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Marathonas, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 158 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$316,019
Вилла 5 комнат в Сикамино, Греция
Вилла 5 комнат
Сикамино, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 298 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 298 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной душево…
$555,959
Таунхаус 7 комнат в Municipality of Lavreotiki, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$468,176
Коттедж 10 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$1,29 млн
Коттедж 8 комнат в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Dionysos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
$1,15 млн
Вилла 4 комнаты в Municipality of Dionysos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Dionysos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
$1,58 млн
Таунхаус 8 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Таунхаус 8 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$614,481
Вилла 6 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,17 млн
Вилла 8 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$1,81 млн
Таунхаус 7 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 283 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 283 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$883,683
Таунхаус 11 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Таунхаус 11 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 11
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 567 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 567 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$406,143
Вилла 4 комнаты в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
$550,107
Таунхаус 5 комнат в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус 5 комнат
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 198 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$228,236
