  Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Восточная Аттика
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

Municipality of Saronikos
192
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
118
Kalyvia Thorikou Municipal Unit
105
Municipality of Marathonas
101
124 объекта найдено
Коттедж 5 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 213 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$1,58 млн
Коттедж 8 комнат в Agia Triada, Греция
Коттедж 8 комнат
Agia Triada, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Отдельный дом расположен в Ипократиос Политиа за горой Парнита Поскольку есть частная дор…
$1,05 млн
Вилла 1 комната в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 1
Площадь 680 м²
Продается вилла площадью 680 кв.м в Аттике. Вилла имеет угловое расположение. Из окон откр…
$1,76 млн
Вилла 5 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажная вилла площадью 200 кв.м в Афинах. Вилла состоит из 4 спальных комнат, го…
$1,15 млн
Вилла 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 210 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,54 млн
Вилла 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
$2,11 млн
Вилла 5 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
$1,11 млн
Коттедж 6 комнат в Municipality of Kropia, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Kropia, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 445 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 445 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$1,17 млн
Вилла 5 комнат в Сикамино, Греция
Вилла 5 комнат
Сикамино, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 298 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 298 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной душево…
$555,959
Вилла 5 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 5
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 245 кв.м в центральной Греции. К недвижимости относится парковочное…
$2,57 млн
Вилла 11 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла 11 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 11
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 370 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
$14,63 млн
Вилла 4 комнаты в Municipality of Dionysos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Dionysos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
$1,58 млн
Вилла 6 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,17 млн
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 151 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
$760,786
Вилла 8 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$1,81 млн
Вилла 5 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 5
Площадь 433 м²
Продается вилла площадью 433 кв.м в Афинах. У объекта есть кондиционер, отопление. В здани…
$2,46 млн
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Этаж -1/1
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$643,742
Вилла 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 293 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 293 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж со…
$1,40 млн
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Аттике на стадии строительства. Цокольный эт…
$784,195
Коттедж 4 спальни в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 4
Площадь 400 м²
Agios Stefanos north of Athens hill of Muson area: detached house of 400sq.m. of excellent c…
$947,463
Вилла 9 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 9 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$2,34 млн
Дуплекс 3 спальни в Municipality of Saronikos, Греция
Дуплекс 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Мезонет A – Частный бассейн | Вид на море | Современная жизнь на Афинской Ривьере Располо…
Цена по запросу
Вилла 6 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$2,22 млн
Вилла 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
$3,04 млн
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Marathonas, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$234,088
Коттедж 10 комнат в Коропион, Греция
Коттедж 10 комнат
Коропион, Греция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 800 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$485,733
Вилла 1 комната в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла 1 комната
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 1
Площадь 950 м²
Количество этажей 1
Всего в доме 7 ванных комнат плюс один гостевой туалет и один внешний туалет у бассейна, рас…
$2,57 млн
Вилла 6 комнат в Китси, Греция
Вилла 6 комнат
Китси, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 290 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,64 млн
Вилла 7 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 600 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
$8,78 млн
Вилла 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
$4,33 млн
