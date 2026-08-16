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Таунхаусы в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
42
Municipality of Saronikos
11
Vari Municipal Unit
13
Municipality of Dionysos
11
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112 объектов найдено
Таунхаус в Рафина, Греция
Таунхаус
Рафина, Греция
Площадь 105 м²
Продается таунхаус площадью 105 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$359,100
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Таунхаус в Municipality of Dionysos, Греция
Таунхаус
Municipality of Dionysos, Греция
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон о…
$472,283
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Таунхаус в Лаврион, Греция
Таунхаус
Лаврион, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$295,177
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Таунхаус в Municipality of Dionysos, Греция
Таунхаус
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$708,425
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 9
Площадь 350 м²
Продается таунхаус площадью 350 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$3,66 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 187 м²
Продается таунхаус площадью 187 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$2,15 млн
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус в Рафина, Греция
Таунхаус
Рафина, Греция
Количество спален 4
Площадь 230 м²
Продается таунхаус площадью 230 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$720,232
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 325 м²
Продается таунхаус площадью 325 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$4,07 млн
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Таунхаус в Лаврион, Греция
Таунхаус
Лаврион, Греция
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$613,968
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 300 м²
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$1,77 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 187 м²
Продается таунхаус площадью 187 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$3,07 млн
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Таунхаус в Municipality of Dionysos, Греция
Таунхаус
Municipality of Dionysos, Греция
Площадь 667 м²
Дом находится в северном пригороде Афин в г. Стамата . Вилла состоит из трех уровней: …
$2,01 млн
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Таунхаус в Рафина, Греция
Таунхаус
Рафина, Греция
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Продается таунхаус площадью 139 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$403,802
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 230 м²
Продается роскошный таунхаус в престижном пригороде Афин, Вуле. Это один из самых богатых и …
$1,12 млн
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Таунхаус в Скала Оропу, Греция
Таунхаус
Скала Оропу, Греция
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$295,177
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 370 м²
Продается таунхаус площадью 370 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Третий этаж…
$3,31 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 225 м²
Продается таунхаус площадью 225 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пятый этаж …
$1,30 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 106 м²
Продается таунхаус площадью 106 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
$944,567
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Таунхаус в Маркопулон, Греция
Таунхаус
Маркопулон, Греция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$212,528
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Таунхаус в Stathmos Afidnon, Греция
Таунхаус
Stathmos Afidnon, Греция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$366,020
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Таунхаус в Municipality of Spata Artemida, Греция
Таунхаус
Municipality of Spata Artemida, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Четвертый э…
$873,724
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Таунхаус в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 3
Площадь 210 м²
Продается таунхаус площадью 210 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$519,512
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Таунхаус в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$472,283
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 5
Площадь 265 м²
Продается таунхаус площадью 265 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Цена по запросу
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Таунхаус в Municipality of Pallini, Греция
Таунхаус
Municipality of Pallini, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$460,476
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Продается таунхаус площадью 96 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен на…
$708,425
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,32 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 207 м²
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$649,390
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Таунхаус в Неа-Макри, Греция
Таунхаус
Неа-Макри, Греция
Количество спален 3
Площадь 300 м²
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$708,425
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Таунхаус в Каливия-Торику, Греция
Таунхаус
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Площадь 270 м²
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$732,039
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Параметры недвижимости в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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