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Таунхаусы в периферийная единица Восточная Аттика, Греция

Таунхаус В архив
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22 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни с видом на горы в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы
Municipality of Saronikos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 189 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 189 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€200,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Saronis, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Saronis, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€350,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж …
€400,000
Таунхаус 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 1
Площадь 289 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 289 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
€820,000
Таунхаус 5 комнат с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 5 комнат с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 5
Площадь 236 м²
Количество этажей 2
Продается великолепный таунхаус в престижном приморском районе Афин, Вуле. Дом состоит из дв…
€750,000
Таунхаус 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный эт…
€189,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€370,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в периферия Аттика, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
периферия Аттика, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 225 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€590,000
Таунхаус 9 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 9 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 350 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€3,10 млн
Таунхаус 1 комната с furnishings в периферия Аттика, Греция
Таунхаус 1 комната с furnishings
периферия Аттика, Греция
Комнаты 1
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу два таухауса. Первый таухаус 98 кв.м., 5-го этажа, состоит из салона…
€170,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Saronis, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Saronis, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж…
€860,000
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с furnishings в Анависос, Греция
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 426 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 426 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€850,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Mavro Lithari, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Mavro Lithari, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€472,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 275 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€660,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Legrena, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Legrena, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 215 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€290,000
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 251 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€600,000
Таунхаус 5 спален с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 5 спален с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 245 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€650,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€1,95 млн
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Saronis, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Saronis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€580,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Анависос, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 370 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€265,000
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Святой Николай, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Святой Николай, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 224 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€560,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Saronikos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 127 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€255,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Восточная Аттика, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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