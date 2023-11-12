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Таунхаусы в периферийная единица Восточная Аттика, Греция
Таунхаус
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22 объекта найдено
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Таунхаус 2 спальни с видом на горы
Municipality of Saronikos, Греция
3
1
189 м²
1
Продается таунхаус площадью 189 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€200,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Saronis, Греция
3
2
100 м²
3/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€350,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
1
85 м²
2
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж …
€400,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1
289 м²
1
Продается таунхаус площадью 289 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
€820,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 комнат с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5
236 м²
2
Продается великолепный таунхаус в престижном приморском районе Афин, Вуле. Дом состоит из дв…
€750,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
6
1
90 м²
1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный эт…
€189,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
4
2
130 м²
1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€370,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
периферия Аттика, Греция
5
2
225 м²
1
Продается таунхаус площадью 225 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€590,000
Рекомендовать
Таунхаус 9 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
12
5
350 м²
1
Продается таунхаус площадью 350 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€3,10 млн
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с furnishings
периферия Аттика, Греция
1
98 м²
1
Предлагается на продажу два таухауса. Первый таухаус 98 кв.м., 5-го этажа, состоит из салона…
€170,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Saronis, Греция
3
2
220 м²
1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж…
€860,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с furnishings
Анависос, Греция
6
4
426 м²
1
Продается таунхаус площадью 426 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€850,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Mavro Lithari, Греция
4
1
180 м²
1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€472,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
6
2
275 м²
1
Продается таунхаус площадью 275 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€660,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Legrena, Греция
5
1
215 м²
1
Продается таунхаус площадью 215 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€290,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
6
2
251 м²
1
Продается таунхаус площадью 251 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€600,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
7
3
245 м²
1
Продается таунхаус площадью 245 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€650,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
200 м²
1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€1,95 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Saronis, Греция
6
3
240 м²
1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€580,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Анависос, Греция
5
4
370 м²
1
Продается таунхаус площадью 370 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€265,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Святой Николай, Греция
6
3
224 м²
1
Продается таунхаус площадью 224 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€560,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Saronikos, Греция
4
2
127 м²
1
Продается таунхаус площадью 127 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€255,000
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Параметры недвижимости в периферийная единица Восточная Аттика, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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