  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Восточная Аттика
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

Municipality of Saronikos
192
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
118
Kalyvia Thorikou Municipal Unit
105
Municipality of Marathonas
101
2 объекта найдено
Вилла в Municipality of Spata Artemida, Греция
Вилла
Municipality of Spata Artemida, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Площадь виллы составляет 320 кв.м., она состоит из: Подвал: отдельная квартира с одной сп…
Цена по запросу
Дуплекс 3 спальни в Municipality of Saronikos, Греция
Дуплекс 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Мезонет A – Частный бассейн | Вид на море | Современная жизнь на Афинской Ривьере Располо…
Цена по запросу
