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Квартиры с видом на горы в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
82
Municipality of Pallini
16
Municipality of Saronikos
11
Vari Municipal Unit
11
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31 объект найдено
Квартира 3 комнаты в периферия Аттика, Греция
Квартира 3 комнаты
периферия Аттика, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с садом на крыше рядом со всей необходимой инфраструктурой, Ахарнес, Греция…
$324,951
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Этаж 5/1
Продается дуплекс площадью 156 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
$1,93 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 4
Продается дуплекс площадью 124 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
$1,10 млн
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 76 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$156,561
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 134 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$268,242
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 3
Продается квартира площадью 81 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$768,765
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Квартира 6 комнат в Municipality of Pallini, Греция
Квартира 6 комнат
Municipality of Pallini, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 127 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$284,942
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Paiania, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Paiania, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 114 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$399,467
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Квартира 2 комнаты в Китси, Греция
Квартира 2 комнаты
Китси, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 60 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$365,310
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 76 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$333,998
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Квартира 6 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 6 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 280 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый эта…
$1,41 млн
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$307,904
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Paiania, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Paiania, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
$208,749
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 4
Продается квартира площадью 135 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$1,66 млн
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$720,183
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$454,028
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 48 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$276,592
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Этаж 5/1
Продается дуплекс площадью 159 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
$2,23 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Этаж 5/1
Продается дуплекс площадью 179 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
$2,23 млн
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Квартира 3 комнаты в Nea Palatia, Греция
Квартира 3 комнаты
Nea Palatia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 65 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$141,949
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Квартира 2 комнаты в Saronis, Греция
Квартира 2 комнаты
Saronis, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 57 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$281,811
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Квартира 4 комнаты в Saronis, Греция
Квартира 4 комнаты
Saronis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 236 кв.м в Аттике на стадии строительства. Квартира расположена …
$208,749
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$625,206
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Квартира 1 комната в Municipality of Lavreotiki, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 1
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 320 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на горы
$480,122
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 175 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$834,995
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Квартира 2 комнаты в периферия Аттика, Греция
Квартира 2 комнаты
периферия Аттика, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция рядом с центром Ахарнеса, Греция Предлагаются квартиры с помещениями для х…
$180,408
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Квартира 1 комната в периферия Аттика, Греция
Квартира 1 комната
периферия Аттика, Греция
Число комнат 1
Площадь 530 м²
Количество этажей 4
Продается квартира площадью 530 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на горы. Недвижимость…
$365,310
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Квартира 5 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 250 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый эта…
$1,36 млн
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 62 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$581,126
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Квартира 3 комнаты в Рафина, Греция
Квартира 3 комнаты
Рафина, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 93 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$767,151
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Типы недвижимости в периферийной единице Восточной Аттика

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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