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Квартиры с бассейном в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
82
Municipality of Pallini
16
Municipality of Saronikos
11
Vari Municipal Unit
11
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9 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 180 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
$1,77 млн
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Voula Nea Kalymnos south of Athens, under construction apartment of 92 sq.m. 2nd floor, on a…
$634,058
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Этаж 5/1
Продается дуплекс площадью 159 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
$2,23 млн
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Этаж 5/1
Продается дуплекс площадью 179 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
$2,23 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 135 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$884,689
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Voula Nea Kalymnos south of Athens, under construction apartment of 92 sq.m. 2nd floor, on a…
$634,058
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Квартира в Municipality of Pallini, Греция
Квартира
Municipality of Pallini, Греция
Площадь 133 м²
$565,245
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Квартира в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 220 м²
Светлые двухуровневые апартаменты на верхнем этаже с собственным ландшафтным садом, бассейно…
$2,30 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$678,433
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Grekodom Development
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Типы недвижимости в периферийной единице Восточной Аттика

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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