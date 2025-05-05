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Квартиры с видом на море в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
82
Municipality of Pallini
16
Municipality of Saronikos
11
Vari Municipal Unit
11
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34 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Этаж 5/1
Продается дуплекс площадью 156 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
$1,93 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 4
Продается дуплекс площадью 124 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
$1,10 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 134 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$268,242
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Marathonas, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$402,318
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Квартира 2 комнаты в Китси, Греция
Квартира 2 комнаты
Китси, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 60 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$365,310
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Квартира 6 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 6 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 280 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый эта…
$1,41 млн
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$307,904
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Квартира 2 комнаты в Рафина, Греция
Квартира 2 комнаты
Рафина, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 55 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$167,632
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Квартира 4 комнаты в Лаврион, Греция
Квартира 4 комнаты
Лаврион, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$302,686
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 84 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$386,185
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 4
Продается квартира площадью 135 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$1,66 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Marathonas, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 131 кв.м в Аттике. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второй этаж с…
$287,029
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 179 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$1,67 млн
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Квартира 5 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 219 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$1,25 млн
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Квартира 3 комнаты в Limenas Markopoulou, Греция
Квартира 3 комнаты
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 76 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$187,874
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Пентхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Пентхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Этаж 5/6
Волшебная квартира на уровнях 2 (5 и 6 этажи), в самом красивом и самом дорогом районе Афин,…
$2,97 млн
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Квартира 3 спальни в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1
Саронида, Апартаменты Продажа, 90 кв.м., Этаж: 1-й, 1 Уровни, 3 Спальня/и 1 Кухня, 1 Ванная …
$225,222
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Этаж 5/1
Продается дуплекс площадью 159 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
$2,23 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Этаж 5/1
Продается дуплекс площадью 179 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
$2,23 млн
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Квартира 4 комнаты в Рафина, Греция
Квартира 4 комнаты
Рафина, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 104 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$365,310
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Квартира 3 комнаты в Nea Palatia, Греция
Квартира 3 комнаты
Nea Palatia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 65 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$141,949
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Квартира 2 комнаты в Saronis, Греция
Квартира 2 комнаты
Saronis, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 57 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$281,811
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 72 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$354,873
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Квартира 2 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3
Вулягмени, Кендро (Центр), Апартаменты Продажа, 72 кв.м., Статус объекта: Хорошее, Этаж: 3-й…
$370,366
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Квартира 4 комнаты в Saronis, Греция
Квартира 4 комнаты
Saronis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 236 кв.м в Аттике на стадии строительства. Квартира расположена …
$208,749
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$625,206
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 135 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$884,689
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 46 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$260,936
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Квартира 5 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 250 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый эта…
$1,36 млн
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 62 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$581,126
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Типы недвижимости в периферийной единице Восточной Аттика

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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