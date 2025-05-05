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Квартиры с террасой в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
82
Municipality of Pallini
16
Municipality of Saronikos
11
Vari Municipal Unit
11
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12 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в периферия Аттика, Греция
Квартира 3 комнаты
периферия Аттика, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с садом на крыше рядом со всей необходимой инфраструктурой, Ахарнес, Греция…
$324,951
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция рядом с пляжем, Вула, Греция Предлагаются апартаменты с террасами и садами…
$479,374
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 173 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция в 300 метрах от моря, Вула, Греция Предлагаются квартиры с балконами и пар…
$1,26 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Dionysos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Dionysos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 134 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция в спокойном районе, Дрося, Греция Предлагаются двухуровневые апартаменты с…
$606,169
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Dionysos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Dionysos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 4
Новая малоэтажная резиденция с садами в спокойном зеленом районе Крионери, Аттика, Греция П…
$571,218
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Квартира 3 комнаты в периферия Аттика, Греция
Квартира 3 комнаты
периферия Аттика, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 8
Новая резиденция недалеко от центра Афин, Ахарнес, Греция Предлагаются квартиры с большим б…
$332,891
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 7
Резиденция с подземной парковкой в 300 метрах от моря, Вари, Греция Предлагаются квартиры с…
$1,09 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Pallini, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Pallini, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами, Геракас, Аттика, Греция Предлагаются…
$481,232
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 6
Новый жилой комплекс в Вуле, Греция Предлагаются апартаменты с террасами. Трехуровневые апа…
$1,87 млн
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Квартира 3 комнаты в периферия Аттика, Греция
Квартира 3 комнаты
периферия Аттика, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 8
Новая резиденция с садом и парковкой недалеко от центра Афин, Ахарнес, Греция Предлагаются …
$326,038
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Квартира 2 комнаты в периферия Аттика, Греция
Квартира 2 комнаты
периферия Аттика, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция рядом с центром Ахарнеса, Греция Предлагаются квартиры с помещениями для х…
$180,408
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 3
Резиденция с двумя бассейнами в 70 метрах от моря, Вулиагмени, Греция Резиденция располагае…
$1,05 млн
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Типы недвижимости в периферийной единице Восточной Аттика

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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