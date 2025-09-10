Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Восточная Аттика
  4. Жилая
  5. Многоуровневые квартиры

Многоуровневые квартиры в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

Многоуровневые квартиры Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 6 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Многоуровневые квартиры 6 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Многоуровневая Квартира на продажу, этаж: 4, 5, 6 (3 уровня), в районе: Glyfada. Площадь …
$2,11 млн
Оставить заявку
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1
Продаётся мезонет, этаж: первый, 1-й (2 уровня), в районе: Voula. Площадь объекта составляет…
$877,280
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти