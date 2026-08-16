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Пентхаусы в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

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2 объекта найдено
Пентхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Premium Premium
Пентхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Прекрасно отремонтированный пентхаус площадью 85 кв.м. на 4-м этаже, предлагающий потрясающи…
$635,713
НДС
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Пентхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Пентхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Этаж 5/6
Волшебная квартира на уровнях 2 (5 и 6 этажи), в самом красивом и самом дорогом районе Афин,…
$2,97 млн
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Параметры недвижимости в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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