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Квартиры в Municipality of Rethymnon, Греция

Ретимнон
31
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31 объект найдено
Квартира 1 спальня в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 4
Продается квартира площадью 44 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$206,284
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Квартира 3 спальни в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 1/4
Продается дуплекс площадью 97 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располож…
$470,692
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Квартира 3 спальни в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 1/4
Продается дуплекс площадью 94 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располож…
$445,110
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Квартира 3 спальни в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/4
Продается дуплекс площадью 85 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располож…
$401,421
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Квартира 1 спальня в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 4
Продается квартира площадью 42 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$198,306
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Квартира 3 спальни в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1/1
Продается дуплекс площадью 81 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располож…
$383,656
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Квартира 4 спальни в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 1/3
Продается дуплекс площадью 136 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располо…
$666,921
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Квартира 1 спальня в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 4
Продается квартира площадью 39 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$184,630
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Квартира 1 спальня в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 4
Продается дуплекс площадью 38 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располож…
$178,931
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Квартира 2 спальни в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 4
Продается квартира площадью 63 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$282,351
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Квартира 3 спальни в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/4
Продается дуплекс площадью 93 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располож…
$440,079
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Квартира 4 спальни в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1/4
Продается дуплекс площадью 135 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располо…
$655,321
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Квартира 1 спальня в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/4
Продается квартира площадью 33 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$160,853
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Квартира 4 спальни в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 1/3
Продается дуплекс площадью 126 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располо…
$620,703
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Квартира 3 спальни в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 3
ПРОДАЕТСЯ: Квартира в строящемся доме в городе Ретимно, КритЭта современная квартира, часть …
$395,624
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 4
Продается дуплекс площадью 38 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располож…
$163,373
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 4
Продается квартира площадью 44 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$188,291
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 1/4
Продается дуплекс площадью 97 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располож…
$434,535
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Grekodom Development
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Квартира 5 комнат в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 1/3
Продается дуплекс площадью 136 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располо…
$599,761
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Квартира 1 комната в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 732 м²
Количество этажей 4
Предлагается на продажу: Строящиеся Квартиры в городе Ретимно, КритСовременный жилой дом в г…
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1/4
Продается дуплекс площадью 135 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располо…
$603,894
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/4
Продается дуплекс площадью 93 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располож…
$402,801
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 4
Продается квартира площадью 39 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$168,526
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/4
Продается дуплекс площадью 85 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располож…
$370,586
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 4
Продается квартира площадью 42 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$179,437
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1
Продается дуплекс площадью 81 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располож…
$351,107
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 3
ПРОДАЕТСЯ: Квартира в строящемся доме в городе Ретимно, КритЭта современная квартира, часть …
$361,903
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Квартира 5 комнат в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 1/3
Продается дуплекс площадью 126 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располо…
$567,799
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 4
Продается квартира площадью 63 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$260,602
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/4
Продается квартира площадью 33 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$146,227
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Типы недвижимости в Municipality of Rethymnon

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Параметры недвижимости в Municipality of Rethymnon, Греция

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