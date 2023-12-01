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Квартиры в Айос-Николаос, Греция

двухкомнатные
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Квартира В архив
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14 объектов найдено
Квартира 2 спальни с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 2/1
Продается ветхое жилье, квартира площадью 82 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на в…
€120,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 85 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€170,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на четвертом этаже…
€198,000
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с bright в Айос-Николаос, Греция
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с bright
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Athens central Ag. Nikolaos area, apartment of 54 sq.m. bright 5th floor penthouse, with 1 b…
€85,000
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Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 85 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€200,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4
ATHENS CENTER, Apartment 70 sq.m., 1 level, 4th floor, penthouse, at residential area, year …
€145,000
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Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Айос-Николаос, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€260,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 93 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€250,000
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 101 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …
€320,000
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Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 180 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …
€819,000
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 90 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€290,000
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Квартира 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Квартира 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 200 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на пятом этаже и …
€640,000
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 43 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
€85,000
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Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 36 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
€85,000
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