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Квартиры в Айос-Николаосе, Греция

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8 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Айос-Николаос, Греция
Квартира 1 спальня
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Located just 50 meters from sandy beaches, seaside cafés, tavernas, and restaurants, this 1s…
$216,995
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Квартира 1 спальня в Айос-Николаос, Греция
Квартира 1 спальня
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Продается квартира площадью 65 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже и…
$342,406
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Квартира 2 спальни в Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Just 50 meters from a sandy beach, seaside cafes, taverns and restaurants, this 1st floor ap…
$395,537
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Квартира 3 спальни в Айос-Николаос, Греция
Квартира 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 3
Площадь 198 м²
Продается квартира площадью 198 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
$504,163
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Квартира 6 спален в Айос-Николаос, Греция
Квартира 6 спален
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Дом расположен в деревне Агиос Николаос в 2600 метрах от знаменитого пляжа Трани Аммудия. До…
$231,649
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Квартира 3 спальни в Айос-Николаос, Греция
Квартира 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Продается дуплекс площадью 110 кв.м на острове Крит. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Третий…
$578,429
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 2
Площадь 61 м²
Just 50 meters from a sandy beach, seaside cafes, taverns and restaurants, this ground floor…
$439,224
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Квартира 2 спальни в Айос-Николаос, Греция
Квартира 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 2
Площадь 57 м²
Located just 50 meters from sandy beaches, seaside cafés, tavernas, and restaurants, this gr…
$401,441
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