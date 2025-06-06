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Квартиры в Gouves Municipal Unit, Греция

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12 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Municipality of Chersonissos, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Chersonissos, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 77 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на гор…
$274,302
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 50 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
$260,936
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Продается квартира площадью 123 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
$388,185
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 130 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
$342,576
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Municipality of Chersonissos, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Chersonissos, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. У объе…
$291,402
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Квартира 3 спальни в Municipality of Chersonissos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Chersonissos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 123 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
$421,168
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Квартира 2 спальни в Municipality of Chersonissos, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Chersonissos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 50 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
$284,573
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Квартира 1 спальня в Municipality of Chersonissos, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Chersonissos, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на город. У объ…
$227,658
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 2
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на город. У объ…
$207,212
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. У объе…
$277,350
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Продается квартира площадью 77 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на гор…
$273,190
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Municipality of Chersonissos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Chersonissos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 130 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
$375,636
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Параметры недвижимости в Gouves Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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