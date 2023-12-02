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Квартиры в District of Chersonissos, Греция

двухкомнатные
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5 объектов найдено
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Квартира 2 спальни с бассейном, с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 50 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
€250,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продаются две независимые квартиры площадью 165 кв.м в Гувесе.Первая квартира расположена на…
€330,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Chersonissos, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 3
Площадь 121 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу каменная квартира площадью 67 кв.м на Крите. Квартира расположена в …
€278,300
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 84 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
€215,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в District of Chersonissos, Греция
Квартира 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
District of Chersonissos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Предлагаются к продаже две отдельные квартиры в Херсониссосе. Обе квартиры 165м2, с видом на…
€110,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в District of Chersonissos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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