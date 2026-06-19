Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Milopotamos
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Municipality of Milopotamos, Греция

;
Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира в Панормос, Греция
Квартира
Панормос, Греция
Площадь 74 м²
Продается квартира на первом этаже с неограниченным видом на море Квартира площадью 74 к…
$288,563
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира в Панормос, Греция
Квартира
Панормос, Греция
Площадь 111 м²
Продаётся дуплекс с видом на море в Панормосе, Ретимно Всего в 30 метрах от песчаных пляж…
$287,409
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Milopotamos, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти