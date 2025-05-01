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Квартиры с видом на море в Крите, Греция

Municipality of Agios Nikolaos
25
Agios Nikolaos Municipal Unit
21
Municipality of Rethymnon
20
Ретимнон
19
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24 объекта найдено
Квартира 1 комната в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 732 м²
Количество этажей 4
Предлагается на продажу: Строящиеся Квартиры в городе Ретимно, КритСовременный жилой дом в г…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 4
Продается дуплекс площадью 38 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располож…
$163,373
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Квартира 5 комнат в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 1/3
Продается дуплекс площадью 126 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располо…
$567,799
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Квартира 4 комнаты в Xirosterni, Греция
Квартира 4 комнаты
Xirosterni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 118 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/4
Продается дуплекс площадью 93 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располож…
$402,801
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Квартира 4 комнаты в Георгиополис, Греция
Квартира 4 комнаты
Георгиополис, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 120 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …
$427,935
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 1
Продается дуплекс площадью 98 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располож…
$430,821
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Квартира 5 комнат в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 1/3
Продается дуплекс площадью 136 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располо…
$599,761
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Квартира 5 комнат в Municipality of Chania, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 3
Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 500 метрах от пляжа, Акротири, Крит, Греция Пред…
$5,79 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 1/4
Продается дуплекс площадью 94 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располож…
$410,919
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/4
Продается дуплекс площадью 85 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располож…
$370,586
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1
Продается дуплекс площадью 81 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располож…
$351,107
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 1/4
Продается дуплекс площадью 97 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располож…
$434,535
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Квартира 5 комнат в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1/4
Продается дуплекс площадью 135 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располо…
$603,894
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Malevizi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Передайте свой дом в идиллическом роскошном комплексе с видом на море и доступом к пляжу, вс…
$358,907
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 130 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
$342,576
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Квартира 4 комнаты в Кисамос, Греция
Квартира 4 комнаты
Кисамос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Виллы на берегу моря с террасами, Трахилос, Греция Предлагаются виллы с панорамным видом на…
$874,463
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 3
ПРОДАЕТСЯ: Квартира в строящемся доме в городе Ретимно, КритЭта современная квартира, часть …
$361,903
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Квартира 5 комнат в Кисамос, Греция
Квартира 5 комнат
Кисамос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 213 м²
Количество этажей 2
Резиденция на склоне холма с панорамным видом, Кастели, Греция Предлагаются виллы с панорам…
$899,846
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 4/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$422,895
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Квартира 1 комната в Municipality of Platanias, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Platanias, Греция
Число комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
Предлагается на продажу квартира с одной спальней недалеко от Малеме, Ханья, Крит. Квартира …
$279,387
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/4
Продается квартира площадью 33 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$146,227
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Квартира 4 комнаты в Agios Pavlos, Греция
Квартира 4 комнаты
Agios Pavlos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 118 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 4/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$412,052
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Типы недвижимости в Крите

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трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Крите, Греция

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с террасой
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