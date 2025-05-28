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Квартиры в Municipality of Apokoronas, Греция

трехкомнатные
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5 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Георгиополис, Греция
Квартира 3 спальни
Георгиополис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 120 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …
$467,412
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Квартира 2 спальни в Каливе, Греция
Квартира 2 спальни
Каливе, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Квартирные апартаменты расположены в деревне Каливес перед пляжем. Имеется сад площадью 600 …
$283,364
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Квартира 4 комнаты в Xirosterni, Греция
Квартира 4 комнаты
Xirosterni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 118 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Георгиополис, Греция
Квартира 4 комнаты
Георгиополис, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 120 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …
$427,935
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Agios Pavlos, Греция
Квартира 4 комнаты
Agios Pavlos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 118 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Apokoronas, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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