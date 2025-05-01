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Квартиры с бассейном в Крите, Греция

Municipality of Agios Nikolaos
25
Agios Nikolaos Municipal Unit
21
Municipality of Rethymnon
20
Ретимнон
19
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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Xirosterni, Греция
Квартира 4 комнаты
Xirosterni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 118 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 95 м²
Этаж 1/2
Продается красивый мезонет (95 кв.м.) в районе Месамбелиес города Ираклион, на острове Крит.…
$445,715
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 50 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
$260,936
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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