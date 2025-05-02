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Квартиры в Ierapetra Municipal Unit, Греция

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6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на четвертом этаже…
$164,039
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Grekodom Development
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Квартира 1 комната в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 1
Площадь 50 м²
Продаются две студии на первом этаже площадью 25 кв.м каждая, в 4 км от города Иерапетра. Ка…
$85,500
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
$109,884
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 107 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
$279,421
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Ierapetra, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Ierapetra, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3
Продается квартира площадью 56 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на четвертом этаже…
$110,931
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 4 спальни в Иерапетра, Греция
Квартира 4 спальни
Иерапетра, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Luxury penthouse apartment of 300 sq.m for sale on the coastal road of Ierapetra in Crete. T…
$1,09 млн
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Параметры недвижимости в Ierapetra Municipal Unit, Греция

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