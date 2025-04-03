Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Иерапетра
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Иерапетра, Греция

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Муниципалитет Иерапетры, Греция
Квартира 3 комнаты
Муниципалитет Иерапетры, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 145 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
$245,280
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 спальни в Иерапетра, Греция
Квартира 4 спальни
Иерапетра, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Luxury penthouse apartment of 300 sq.m for sale on the coastal road of Ierapetra in Crete. T…
$1,09 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов