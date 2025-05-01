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Квартиры с видом на горы в Крите, Греция

Municipality of Agios Nikolaos
25
Agios Nikolaos Municipal Unit
21
Municipality of Rethymnon
20
Ретимнон
19
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25 объектов найдено
Квартира 1 комната в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 732 м²
Количество этажей 4
Предлагается на продажу: Строящиеся Квартиры в городе Ретимно, КритСовременный жилой дом в г…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 4
Продается дуплекс площадью 38 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располож…
$163,373
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Квартира 5 комнат в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 1/3
Продается дуплекс площадью 126 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располо…
$567,799
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 2/4
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$392,463
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Квартира 4 комнаты в Xirosterni, Греция
Квартира 4 комнаты
Xirosterni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 118 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Георгиополис, Греция
Квартира 4 комнаты
Георгиополис, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 120 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …
$427,935
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Квартира 5 комнат в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 1/3
Продается дуплекс площадью 136 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располо…
$599,761
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 4
Продается квартира площадью 44 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$188,291
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 3/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$401,208
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Квартира 5 комнат в Municipality of Chania, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 3
Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 500 метрах от пляжа, Акротири, Крит, Греция Пред…
$5,79 млн
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 4
Продается квартира площадью 42 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$179,437
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 3/5
Предлагается к продаже: Квартира 59 м² в Херсониссосе, Крит, ГрецияЦена: €279,000Площадь: 59…
$291,204
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 3/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$403,070
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 4
Продается квартира площадью 39 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$168,526
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$394,535
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 2/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$381,856
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Malevizi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Передайте свой дом в идиллическом роскошном комплексе с видом на море и доступом к пляжу, вс…
$358,907
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 100 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …
$261,541
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 3
ПРОДАЕТСЯ: Квартира в строящемся доме в городе Ретимно, КритЭта современная квартира, часть …
$361,903
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/5
Предлагается к продаже: Квартира 37 м² в Херсониссосе, Крит, ГрецияЦена: €169,000Площадь: 37…
$176,393
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 4/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$422,895
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 4
Продается квартира площадью 65 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$275,461
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Квартира 4 комнаты в Agios Pavlos, Греция
Квартира 4 комнаты
Agios Pavlos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 118 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 4/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$412,052
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Rethymnon, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 4
Продается квартира площадью 63 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$260,602
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