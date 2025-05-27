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Квартиры в Municipality of Platanias, Греция

однокомнатные
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8 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Герани, Греция
Квартира 1 спальня
Герани, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 66 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
$304,297
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Квартира 1 спальня в Municipality of Platanias, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Platanias, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/3
Предлагается на продажу квартира с одной спальней недалеко от Малеме, Ханья, Крит. Квартира …
$284,922
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Квартира 1 комната в Малеме, Греция
Квартира 1 комната
Малеме, Греция
Число комнат 1
Площадь 71 м²
Современная резиденция на первом этаже — идеальный вариант для постоянного проживания или ин…
$368,288
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Квартира 1 комната в Municipality of Platanias, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Platanias, Греция
Число комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
Предлагается на продажу квартира с одной спальней недалеко от Малеме, Ханья, Крит. Квартира …
$279,387
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Grekodom Development
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Квартира 1 комната в Малеме, Греция
Квартира 1 комната
Малеме, Греция
Число комнат 1
Площадь 72 м²
Современная резиденция на первом этаже — идеальный вариант для качественной жизни и инвестиц…
$373,773
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Квартира 2 комнаты в Малеме, Греция
Квартира 2 комнаты
Малеме, Греция
Число комнат 2
Площадь 72 м²
Квартира на первом этаже в современном комплексе | Комфорт, роскошь и море в двух шагахВ сам…
$400,999
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Герани, Греция
Квартира 2 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 66 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
$278,679
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Малеме, Греция
Квартира 2 комнаты
Малеме, Греция
Число комнат 2
Площадь 87 м²
Современная резиденция на первом этаже – комфорт и роскошь рядом с моремВ рамках строящегося…
$438,777
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Platanias, Греция

с видом на море
Недорогая
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