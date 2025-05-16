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Квартиры в Chersonisos Municipal Unit, Греция

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6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Лимин-Херсонису, Греция
Квартира 3 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 2/5
Предлагается к продаже: Квартира 74 м² в Херсониссосе, Крит, ГрецияЦена: €349,000Площадь: 74…
$364,266
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Квартира 6 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Квартира 6 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Предлагаются к продаже две отдельные квартиры в Херсониссосе. Обе квартиры 165м2, с видом на…
$128,722
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Лимин-Херсонису, Греция
Квартира 2 комнаты
Лимин-Херсонису, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 5
Предлагается к продаже: Квартира 37 м² в Херсониссосе, Крит, ГрецияЦена: €139,000Площадь: 37…
$144,012
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/2
Продаётся Дом с Большим Участком и Возможностью Дополнительного Строительства – Ано Херсонис…
$313,388
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/5
Предлагается к продаже: Квартира 37 м² в Херсониссосе, Крит, ГрецияЦена: €169,000Площадь: 37…
$176,393
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 3/5
Предлагается к продаже: Квартира 59 м² в Херсониссосе, Крит, ГрецияЦена: €279,000Площадь: 59…
$291,204
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Chersonisos Municipal Unit, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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