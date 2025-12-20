Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры в Municipality of Kissamos, Греция

Кисамос
Квартира 1 спальня в Кисамос, Греция
Квартира 1 спальня
Кисамос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этот эксклюзивный проект предлагает уникальную возможность испытать роскошную жизнь у Эгейск…
$351,799
Квартира 5 комнат в Кисамос, Греция
Квартира 5 комнат
Кисамос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 213 м²
Количество этажей 2
Резиденция на склоне холма с панорамным видом, Кастели, Греция Предлагаются виллы с панорам…
$899,846
Квартира 4 комнаты в Кисамос, Греция
Квартира 4 комнаты
Кисамос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Виллы на берегу моря с террасами, Трахилос, Греция Предлагаются виллы с панорамным видом на…
$874,463
Параметры недвижимости в Municipality of Kissamos, Греция

