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Коттеджи с видом на горы в периферии Пелопоннес, Греция

Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
34
Municipal Unit of Loutraki Perachora
30
Municipality of Ermionida
14
Municipality of Corinth
19
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41 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 128 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$336,393
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Grekodom Development
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Коттедж 16 комнат в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 16 комнат
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 16
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 510 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 510 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$939,369
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 145 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$268,212
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 269 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 269 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж сост…
$281,811
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается …
$839,720
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Ano Loutro, Греция
Коттедж 5 комнат
Ano Loutro, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 133 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительст…
$472,342
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Метони, Греция
Коттедж 7 комнат
Метони, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
$446,505
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 203 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
$1,05 млн
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Коттедж 8 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 8 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$939,369
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 5
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
$452,608
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 304 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$761,933
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$281,811
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$574,059
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Коттедж 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 164 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из одной спальн…
$375,748
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Nafplio, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Nafplio, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Этаж -1
Продается 3-этажный коттедж площадью 198 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж сост…
$321,583
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Коттедж 6 комнат в Като Долиана, Греция
Коттедж 6 комнат
Като Долиана, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 690 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 690 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$292,248
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Коттедж 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$500,997
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Коттедж 4 комнаты в Лутракион, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лутракион, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
- Продается роскошный мезонет площадью 135 м². - Вид на море - На 3 уровнях - Первый этаж…
$377,545
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Sideris Real Estate
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Коттедж 4 комнаты в Агиа Кириаки, Греция
Коттедж 4 комнаты
Агиа Кириаки, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Пелопоннес. Коттедж состоит из …
$419,081
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 135 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$229,624
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Коттедж 11 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 11 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 11
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 470 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
$1,25 млн
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Sikyona, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Sikyona, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2…
$182,655
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Коттедж 4 комнаты в Писиа, Греция
Коттедж 4 комнаты
Писиа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Лутраки. Коттедж состоит из 4 спальных комна…
$346,828
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$521,872
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Коттедж 6 комнат в Kallithea, Греция
Коттедж 6 комнат
Kallithea, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спа…
$313,123
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольны…
$370,529
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$516,653
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Коттедж 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$417,497
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Коттедж 7 комнат в Kallithea, Греция
Коттедж 7 комнат
Kallithea, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 210 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спа…
$333,998
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Коттедж 5 комнат в Като-Пица, Греция
Коттедж 5 комнат
Като-Пица, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$824,557
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Параметры недвижимости в периферии Пелопоннес, Греция

с гаражом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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