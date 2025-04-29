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Квартиры с видом на горы в периферии Пелопоннес, Греция

Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
98
Municipal Unit of Loutraki Perachora
94
Municipality of Corinth
13
Municipality of Nafplio
10
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58 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/4
Только для самых требовательных покупателей ! Единственная  в своем роде квартира прямо на  …
$699,728
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/3
Строится новый трехэтажный многоквартирный дом в Лутраках с восхитительным понорамным видом …
$376,777
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Квартира в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Этаж 1/1
Роскошная новая квартира площадью 95 кв. м с панорамным видом на море и горы всего в 20 метр…
$684,385
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Квартира 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 56 кв. м в центре Лутраки, 300 м. из моря Исключительно привилег…
$79,785
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Квартира 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/5
- Красивая и качественная квартира 52 кв.м в центре города. -Удобное расположение, всего в …
$161,868
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Квартира 9 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 9 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
- Специальный отдельно стоящий дом площадью 400 кв.м. недалеко от Лутраки, в Перахоре, выста…
$440,202
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Квартира 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/3
- Шикарные апартаменты площадью 97 кв.м в Лутраки - Дом расположен в тихом районе недалеко о…
$269,086
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Квартира 3 комнаты в Перахора, Греция
Квартира 3 комнаты
Перахора, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Продается полуподвальная квартира площадью 70 кв.м в Перахоре, Лутраки .  Превосходный объе…
$72,100
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Sideris Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 140 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на четвертом этаже и со…
$193,093
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/2
- Просторная квартира в новостройке 67 кв.м. в одном из лучших районов Лутраки. - Квартира …
$172,718
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Квартира 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 50 кв. м в центре Лутраки, 300 м. из моря В прекрасном месте, со…
$74,086
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Sideris Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
Строится новый трехэтажный многоквартирный дом в Лутраках с восхитительным панорамным видом …
$376,777
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Sideris Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 5
Продается квартира площадью 60 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на шесто…
$141,916
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/2
- Лутраки- квартира 42 кв.м за городом. - С потрясающим видом на море и горы. - Состоииз д…
$65,018
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Sideris Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/2
- Таунхаус 70 кв.м с прекрасным видом на море и горы! - Всего в 2 км от пляжа и центра Лутр…
$118,546
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Квартира 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/3
Строится новый трехэтажный жилой дом в Лутраки. Вид на море. Современное строительство совре…
$430,602
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Квартира 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/3
Строится новый трехэтажный жилой дом в Лутраки. Вид на море. Современное строительство совре…
$430,602
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Квартира 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
Продается современная новая квартира площадью 51 кв. м, в прекрасном месте, всего в 500 метр…
$130,494
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Sideris Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состо…
$271,373
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/3
- Недавно построенная современная квартира, идеально расположенная в центре города - Ояень с…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/2
- Истмия, Район Каламаки  - Роскошная квартира  91 кв.м. с видом на море, в 50 метрах от …
$196,717
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Квартира 1 комната в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 1 комната
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Лутраки. Из окон открывается вид на горы, на город. У …
$242,148
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Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Аттике. Квартира расположена на восьмом этаже и состои…
$279,387
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/3
Строится новый трехэтажный жилой дом в Лутраки. Вид на море. Современное строительство совре…
$430,602
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Квартира 1 комната в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 1 комната
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/5
- Квартира в центре города Лутраки.  - Эта квартира площадью всего 30 квадратных метров пре…
$72,535
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Квартира 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2/2
Продается роскошная квартира площадью 188 кв. м с мансардой площадью 68 кв. м с панорамным в…
$568,092
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 70 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на второ…
$199,734
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Квартира 9 комнат в Писиа, Греция
Квартира 9 комнат
Писиа, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 580 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, квартира площадью 580 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на 2 уров…
$469,684
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Квартира 6 комнат в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира 6 комнат
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 180 кв.м на полуострове Пелопоннес. Дуплекс расположен на 2 уровн…
$287,029
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Квартира 4 комнаты в Писиа, Греция
Квартира 4 комнаты
Писиа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 170 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состо…
$365,310
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Типы недвижимости в периферии Пелопоннес

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферии Пелопоннес, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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