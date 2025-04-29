Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферия Пелопоннес
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Бассейн

Квартиры с бассейном в периферии Пелопоннес, Греция

Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
98
Municipal Unit of Loutraki Perachora
94
Municipality of Corinth
13
Municipality of Nafplio
10
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/4
Квартира площадью 55 кв. М на продажу в Лутраки, всего в 50 метрах от моря. Недвижимость пол…
$167,696
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Писиа, Греция
Квартира 4 комнаты
Писиа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 170 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состо…
$365,310
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Kallithea, Греция
Квартира 4 комнаты
Kallithea, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 92 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$203,530
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 63 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
$151,343
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в периферии Пелопоннес

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферии Пелопоннес, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти