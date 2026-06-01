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Квартира в новостройке Квартира в Афинах для Golden Visa и пассивного дохода

Municipality of Piraeus, Греция
от
$294,818
;
11
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ID: 38141
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Греция
  • Область / штат
    Аттика
  • Район
    периферия Аттика
  • Город
    Municipality of Piraeus
  • Адрес
    Dragatsaniou
  • Метро
    Maniatika (~ 1000 м)
  • Метро
    Piraeus (~ 500 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    Дом сдан
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

🏡 Квартира в Афинах для Golden Visa и пассивного дохода

💰 Стоимость: €258 000

📍 Локация: Пирей, Афины, Греция
Комплекс расположен на первой береговой линии, всего в нескольких шагах от крупнейшего пассажирского порта Греции. Это один из самых перспективных районов Афинской Ривьеры с высоким спросом на аренду и сильным потенциалом роста стоимости недвижимости.

🏠 Характеристики квартиры B12

  • 2 этаж
  • 1 спальня
  • 1 ванная комната
  • Внутренняя площадь: 30 м²
  • Балкон: 7 м²
  • Общая площадь: 37 м²
  • Без парковочного места
  • Без кладовой
  • Без гарантированной аренды

🌊 О проекте

Современный жилой комплекс премиум-класса от одного из наиболее известных и опытных девелоперов Греции. Здание находится всего в 10 метрах от порта Пирея и предлагает редкую возможность приобрести недвижимость на первой линии моря в одном из главных деловых и туристических центров страны.

Для жителей комплекса предусмотрены:

  • Панорамный бассейн на крыше с видом на море, порт и Афины
  • Современный тренажёрный зал
  • Пространства для работы и отдыха
  • Круглосуточная рецепция
  • Премиальная отделка общественных зон и квартир
  • Высокий уровень сервиса и комфорта

📈 Инвестиционный потенциал

Пирей активно развивается как международный транспортный, туристический и бизнес-хаб. Благодаря расположению рядом с портом, метро, железнодорожной станцией и круизным терминалом район демонстрирует стабильно высокий спрос на аренду как среди туристов, так и среди специалистов, работающих в морской отрасли.

Преимущества для инвестора:

  • Первая линия моря (True Seafront)
  • Высокий арендный спрос круглый год
  • Потенциал роста капитала
  • Ликвидный объект в одном из самых востребованных районов Аттики
  • Подходит для получения ВНЖ Греции по программе Golden Visa
  • Полноценная инфраструктура премиального комплекса

📍 Инфраструктура и транспорт

  • 10 м до порта Пирея
  • 350 м до станции метро Piraeus
  • 250 м до железнодорожной станции
  • 800 м до Piraeus Tower
  • 2 км до круизного терминала
  • 2,6 км до Микролимано
  • 9,5 км до площади Синтагма
  • 40 км до международного аэропорта Афин

Эта квартира станет отличным вариантом как для получения Golden Visa и сохранения капитала в европейской недвижимости, так и для долгосрочной инвестиции в одном из самых динамично развивающихся районов Греции.

Местонахождение на карте

Municipality of Piraeus, Греция
Образование
Здравоохранение

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Квартира в новостройке Квартира в Афинах для Golden Visa и пассивного дохода
Municipality of Piraeus, Греция
от
$294,818
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