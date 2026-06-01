Квартира в новостройке Квартира в Афинах для Golden Visa и пассивного дохода

🏡 Квартира в Афинах для Golden Visa и пассивного дохода
💰 Стоимость: €258 000
📍 Локация: Пирей, Афины, Греция
Комплекс расположен на первой береговой линии, всего в нескольких шагах от крупнейшего пассажирского порта Греции. Это один из самых перспективных районов Афинской Ривьеры с высоким спросом на аренду и сильным потенциалом роста стоимости недвижимости.
🏠 Характеристики квартиры B12
🌊 О проекте
Современный жилой комплекс премиум-класса от одного из наиболее известных и опытных девелоперов Греции. Здание находится всего в 10 метрах от порта Пирея и предлагает редкую возможность приобрести недвижимость на первой линии моря в одном из главных деловых и туристических центров страны.
Для жителей комплекса предусмотрены:
📈 Инвестиционный потенциал
Пирей активно развивается как международный транспортный, туристический и бизнес-хаб. Благодаря расположению рядом с портом, метро, железнодорожной станцией и круизным терминалом район демонстрирует стабильно высокий спрос на аренду как среди туристов, так и среди специалистов, работающих в морской отрасли.
Преимущества для инвестора:
📍 Инфраструктура и транспорт
Эта квартира станет отличным вариантом как для получения Golden Visa и сохранения капитала в европейской недвижимости, так и для долгосрочной инвестиции в одном из самых динамично развивающихся районов Греции.