Квартира в новостройке Квартира в Афинах для Golden Visa и пассивного дохода

🏡 Квартира в Афинах для Golden Visa и пассивного дохода

💰 Стоимость: €258 000

📍 Локация: Пирей, Афины, Греция

Комплекс расположен на первой береговой линии, всего в нескольких шагах от крупнейшего пассажирского порта Греции. Это один из самых перспективных районов Афинской Ривьеры с высоким спросом на аренду и сильным потенциалом роста стоимости недвижимости.

🏠 Характеристики квартиры B12

2 этаж

1 спальня

1 ванная комната

Внутренняя площадь: 30 м²

Балкон: 7 м²

Общая площадь: 37 м²

Без парковочного места

Без кладовой

Без гарантированной аренды

🌊 О проекте

Современный жилой комплекс премиум-класса от одного из наиболее известных и опытных девелоперов Греции. Здание находится всего в 10 метрах от порта Пирея и предлагает редкую возможность приобрести недвижимость на первой линии моря в одном из главных деловых и туристических центров страны.

Для жителей комплекса предусмотрены:

Панорамный бассейн на крыше с видом на море, порт и Афины

Современный тренажёрный зал

Пространства для работы и отдыха

Круглосуточная рецепция

Премиальная отделка общественных зон и квартир

Высокий уровень сервиса и комфорта

📈 Инвестиционный потенциал

Пирей активно развивается как международный транспортный, туристический и бизнес-хаб. Благодаря расположению рядом с портом, метро, железнодорожной станцией и круизным терминалом район демонстрирует стабильно высокий спрос на аренду как среди туристов, так и среди специалистов, работающих в морской отрасли.

Преимущества для инвестора:

Первая линия моря (True Seafront)

Высокий арендный спрос круглый год

Потенциал роста капитала

Ликвидный объект в одном из самых востребованных районов Аттики

Подходит для получения ВНЖ Греции по программе Golden Visa

Полноценная инфраструктура премиального комплекса

📍 Инфраструктура и транспорт

10 м до порта Пирея

350 м до станции метро Piraeus

250 м до железнодорожной станции

800 м до Piraeus Tower

2 км до круизного терминала

2,6 км до Микролимано

9,5 км до площади Синтагма

40 км до международного аэропорта Афин

Эта квартира станет отличным вариантом как для получения Golden Visa и сохранения капитала в европейской недвижимости, так и для долгосрочной инвестиции в одном из самых динамично развивающихся районов Греции.