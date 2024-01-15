Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Жилая
  4. Бакуриани

Жильё в Бакуриани, Грузия

1 объект найдено
Дом 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Бакуриани, Грузия
Дом 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бакуриани, Грузия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
2-этажный 125 кв.м. Продается частный дом гостиничного типа в Бакуриани, 5 комнат, 4 спальни…
€136,943
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти