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Жильё в Имеретия, Грузия

2 объекта найдено
Студия 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Кутаиси, Грузия
Студия 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Кутаиси, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 6/8
Продается квартира с панорамным видом в проекте премиум класса на одном из центральных просп…
€62,272
в месяц
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на горы в Кутаиси, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на горы
Кутаиси, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 7/8
Продается квартира с панорамным видом в проекте премиум класса на одном из центральных просп…
€46,587
в месяц
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Параметры недвижимости в Имеретия, Грузия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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