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Жильё в Боржоми, Грузия

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дома
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8 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Боржоми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Боржоми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Этаж 5/5
Продается двухкомнатная отремонтированная квартира в Бакуриани, в жилом комплексе «пассажир»…
$46,200
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Студия 1 комната в Боржоми, Грузия
Студия 1 комната
Боржоми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 5/5
Продается двухкомнатная отремонтированная квартира в Бакуриани, в 9-м пассажирском доме, на …
$34,000
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Коттедж 3 комнаты в Боржоми, Грузия
Коттедж 3 комнаты
Боржоми, Грузия
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
Продается трехкомнатный коттедж в Бакуриани, рядом с корпусами 6 и 7 комплекса «Мгзавреби». …
$49,500
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Квартира 2 комнаты в Боржоми, Грузия
Квартира 2 комнаты
Боржоми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 5/5
Продается двухкомнатная квартира с ремонтом в Бакуриани, в Пассажирском доме №9, на пятом эт…
$49,997
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Дом 8 комнат в Боржоми, Грузия
Дом 8 комнат
Боржоми, Грузия
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 501 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом с землёй на левом берегу живписной реки Куры – основной улицы всемирно известн…
$197,000
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Коттедж 1 комната в Боржоми, Грузия
Коттедж 1 комната
Боржоми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж в Бакуриани, около 6-го и 7-го пассажирских корпусов Всего - 3 комнаты, 2…
$51,700
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Студия 1 комната в Боржоми, Грузия
Студия 1 комната
Боржоми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 5/5
Продается квартира-студия площадью 33 кв.м. с ремонтом в Бакуриани, в жилом комплексе «Пасса…
$35,000
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Дом в Боржоми, Грузия
Дом
Боржоми, Грузия
Площадь 890 м²
Количество этажей 4
Продается частный дом площадью 590 кв. м с земельным участком 300 кв. м в Боржоми, Агмашенеб…
$150,000
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